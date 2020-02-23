الاتحاد يوضح أسباب عقوبة كهربا: «المسؤول الأول عن أحداث الشغب»

وكالات(صدى):

خرج الاتحاد المصري لكرة القدم؛ ليرد على غضب الجمهور الأهلي بشأن القرارات التي تم اتخاذها ضد اللاعب محمود كهربا عقب أحداث مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري الذي احتضنته دولة الإمارات، وانتهى بفوز الأبيض 4-3، بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد أنه بناءً على ما ورد من حكم المباراة، ومراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة، من اسطوانات ومواد فيلمية للأحداث فأنه تم إثبات أن محمود كهربا توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتحذت قرار بأيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.