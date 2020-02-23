« الأهلي التجاري» يتيح استرداد نقدي بقيمة 600 ريال

الرياض(صدى):

يُمكّن البنك الأهلي التجاري، عملائه من الاسترداد النقدي بقيمة 600 ريال عبر استخدام بطاقة مدى من البنك لتسديد قيمة مشتريات عبر الإنترنت، كما توفر فرصة الفوز بواحدة من 400 جائزة استرداد نقدي بقيمة 600 ريال.

وأوضح البنك الأهلي، أنه يتم اختيار أعلي 400 مستخدم لعمليات الشراء عبر الإنترنت خلال فترة الحملة، ويتم احتساب العمليات التي تتجاوز 200 ريال فقط.

وأشار إلى أن مدة الحملة من 16 فبراير 2020 وحتى 16 مارس 2020، موضحًا أن الشروط تتضمن «يتم احتساب العمليات التي تتجاوز 200 ريال فقط، هذه الحملة خاصة بحسابات الأفراد فقط».

كما تشمل الشروط «منسوبي البنك غير مؤهلين للدخول في السحب على هذه الحملة، يتضمن قبول العميل للمبلغ ، قبول إعلان البنك لاسمه كفائز عبر حسابات البنك للتواصل الاجتماعي و الموقع الالكتروني الخاص بالبنك، يحق للعميل الفوز مرة واحدة فقط خلال الحملة، استخدام البطاقات الإضافية يخول صاحب الحساب الأساسي للحصول على المبلغ، سيتم الإعلان عن الفائزين بعد إنتهاء الحملة، سيتم إيداع الجوائز في حساب الفائزين الجاري بعد إنتهاء الحملة