النيابة: يجب وقف التفتيش فور العثور على أشياء خاصة بالجريمة

الرياض(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن التفتيش ينهض بحثاً عن أدلةٍ وقرائن إزاء جريمة مرتكبة؛ ويجب وقفه فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها التي من أجلها أجيز التفتيش.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها، وإذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيذ في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على رجل الضبط ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.