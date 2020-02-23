الأمير عبدالعزيز الفيصل يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة

طلال الغامدي(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئیس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة معهد إعداد القادة برئاسته وعضوية الأستاذ عبدالإله الدلاك والدكتور صالح بن ناصر والدكتور رجاء الله السلمي والاستاذ عبدالرحمن السحيباني والاستاذ عبدالعزيز القحطاني والأستاذ عبدالله بن فيصل حماد والاستاذ هاشم داغستاني اعتبارا من تاريخه.

من جهته، قدم مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده المجلس من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في المجال الرياضي، مؤكداً أن ذلك سيسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات لعمل المعهد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق النجاحات في صناعة القادة الرياضيين في مختلف المجالات.