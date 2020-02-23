بالفيديو .. لاعبة كرة قدم تتعرض لإصابة مروعة ثم تستكمل المباراة

وكالات(صدى):

شهدت مباراة كرة قدم نسائية بين فريقي سانت ميرين الإسكتلندي وإينفيرنيس كاليدونيان ثيسل تعرض إحدى اللاعبات لإصابة مروعة.

ووثقت الكاميرات لحظة إصابة قائدة فريق سانت ميرين الإسكتلندي، جين أوتول، بخلع في الركبة اليمنى، جراء اصطدامها بإحدي لاعبات الفريق الآخر، الأمر الذى أسفر عن سقوطها وتعرضها للإصابة.

وحاولت اللاعبة إنقاذ ركبتها فور الإصابة حيث قامت بتوجيه عدة ضربات عليها حتى عادت لموضعها، وبعد عدة دقائق نهضت وأكملت المباراة.

وبرغم شجاعة اللاعبة إلا أن فريقها لم يحالفه الحظ، حيث خسر فريقها بسبعة أهداف دون رد.