غدا 4 مباريات في ختام مجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب

الرياض(صدى):

تختتم غداً مباريات الدور الأول لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بأربع لقاءات تجمع بين مصر وفلسطين، السعودية والجزائر، السودان مع الإمارات، وأخيرا ليبيا أمام السنغال.

ففي المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الجزائري على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما يلتقي منتخبا فلسطين ومصر على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على مصر، بينما يحتل منتخب الجزائر المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم فلسطين بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه منتخب السودان شقيقه الإماراتي على ملعب نادي الرياض بالرياض، بينما يلتقي منتخب ليبيا مع السنغال على استاد نادي الهلال.

وينفرد المنتخب الليبي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، 6 نقاط من انتصارين، يليه السنغال الوصيف بـ4 نقاط، ثم الإمارات بنقطة واحدة وأخيراً السودان بدون رصيد.