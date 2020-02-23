سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي حاكم ولاية كاتاماركا الأرجنتينية راؤول خليل والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض بحاكم ولاية كاتاماركا والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

حضر الاستقبال سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.