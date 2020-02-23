«اللبن والشوكولاتة» أطعمة تسبب حب الشباب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرتبط حب الشباب ارتباطا وثيقا بنوعية الطعام الذي نتناوله، ومعدل الدهون في الجسم، حيث هناك مجموعة معينة من الأطعمة يسبب تناولها ظهور حب الشباب بكثرة.

ويحذر أطباء الجلدية من تناول الحليب و منتجاته وذلك لأنه يزيد من مستوى إفراز الأنسولين بالجسم، والشوكولاته، وهي من أشهر مسببات حب الشباب لانها تزيد من تفاعل البكتريا المسببة لحب الشباب.

كما يحذر الأطباء من دهون اوميجا 3 ، فزيادتها في الجسم تسبب الالتهابات مما يزيد فرص الإصابة بـ حب الشباب، والوجبات السريعة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والسكريات و الحلويات ، فهي تزيد من مستوى السكر في الدم، وتعزز فرص ظهور حب الشباب .