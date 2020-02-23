وظيفة هندسية شاغرة في شركة التصنيع بجازان 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عن وجود وظيفة هندسية فى تخصص الهندسة الميكانيكية بمدينة جازان تحت مسمي مخطط صيانة.

وأشارت الشركة إلي أن مخطط الصيانة سيكون مسؤولا عن تجربة MS Project أو أدوات التخطيط الأخرى ، CMMS (SAP) تخطيط الإغلاق فهم الميزنة وتقدير العمل ؛ الموارد وقطع الغيار والمقاولين خبرة في حل المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها خبرة في تحليل الأهمية ، RCM و FMECA الخبرة في 5S ، SMED.

واشترطت الشركة في المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل في الهندسة الميكانيكية، وخبرة 5 سنوات في الصيانة في صناعة العملية، بالإضافة إلي مهارات اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة ممتازة، مهارات الاتصال الفعال.

ودعت الراغبين في التقديم للدخول على الرابط التالي: اضغط هنا