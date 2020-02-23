سمو أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ومدير الجامعة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ومدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدد من مسؤولي الجامعة ومركز الإدارة المحلية بالجامعة.

وقدم مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان لسمو أمير منطقة الرياض نسخة من الدليل التوثيقي لاجتماعات مجلس منطقة الرياض وعرض قاعدة البيانات الإلكترونية لاجتماعات المجلس التي قام المركز بإعدادها ، وتتضمن اجتماعات المجلس على مدى 26 عاماً ( 1414 – 1440 هـ ).

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة و الأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.