مميزات وأسعار كيا سيراتو 2020

سيول(صدى):

تأتي كيا سيراتو 2020 بمميزات تتفوق على المنافسين، بفئة السيدان المدمجة حتى في تصميمها الخارجي الأنيق، حيث أنه مستوحى من ستينجر فاستباك، مع خط سقف مقوس بشكل هادئ وخلفية منظمة وشبكة التهوية الأيقونية لكيا على شكل أنف النمر.

وتتمتع بمواد أرقى من المنافسين بشكل يظهر أيضاً خاصة في شاشة نظام المعلومات الترفيهي 8 إنش ودعمه لكل من ابل كار بلاي وأندرويد أوتو بشكل قياسي.

وتوفر كيا سيراتو 2020 خيارين من المحركات بدلاً من واحد، حيث القياسي 1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر، بينما الثاني 2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر مع قير أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتتفوق كيا سيراتو 2020 بشدة من حيث القيمة مقابل المال، حيث أن أسعار فئاتها تبدأ عند 56,900 ريال للفئة الستاندرد الأقل، وتصل إلى 71,000 ريال لفئة EX الكاملة.