رفع ٧٠ ألف متر مكعب من المخلفات في نطاق بلدية الملز خلال أسبوع

بدر الحارثي(صدى):

رفعت أمانة منطقة الرياض ٧٠,٤٠٠ متر مكعب من المخلفات في نطاق بلدية الملز خلال أسبوع في الفترة من ١٥ – ٢١ فبراير الجاري، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأزالت الأمانة ١٣٣٤ حاجزًا خرسانيًا، وعالجت نحو ٥٠٨٣ مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات، ودهنت ٢٨٥٠ مترًا طوليًا من الطرق الأرضية، إضافة إلى دهان ٨٤٠ مترًا مربعًا من ممرات المشاة، خلال الأسبوع ذاته.

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري رفع ١٤٦ مركبة مهملة، وإزالة ٢١٠٠ ملصق إعلاني و٢٤ لوحة دعائية، إلى جانب صيانة ٢٨ لوحة إرشادية، و ٨,٨٥٤ مترًا طوليًا من الأرصفة، و٥٧ مترًا مكعبًا من الأنترلوك والبلاط.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري من خلال إزالة عناصر التشوه البصري، ورفع كفاءة الطرق في المدينة والمحافظة على جماليتها والاتجاه نحو مجتمع حيوي وبيئة عامرة مستدامة وحياة صحية.