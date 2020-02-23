جمعية علم السموم بأم القرى تعقد اجتماعها الأول وتنتخب الغامدي رئيساً لها
عقدت الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى اجتماعها الأول لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالعابدية ، بحضور المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة أم القرى د/هشام مغربي وعبدالرحمن السبهان نائب مدير إدارة الجمعيات العلميه بجامعة الملك سعود و أعضاء الجمعية.
وبدأ الاجتماع بكلمة أ. د سعيد الغامدي رحب فيها بأعضاء الجمعية ،مثمنًا لهم حضورهم و جهودهم في الرقي بالعمل داخل الجمعية ، بعدها تم استعراض جدول الأعمال للجمعية ، تلى ذلك مناقشة شروط الجمعية الجديدة وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد
والموافقة عليها بحضور الأعضاء العموميين ومجلس الادارة والتصويت عليها .
وتم تشكيل أعضاء مجلس الادارة بعد انتخابهم على النحو التالي ، ا.د.سعيد بن سعيد الغامدي (كلية الطب بمكه) رئيسا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم السموم ، أ. محمد بن عيسي مريعاني (وزارة الصحه) نائب الرئيس ، د/مها خالد المزروع (وزارة للصحهء) أمينا لمجلس الجمعيه ، وأ. محمد الروقي (كلية الطب بمكه) الامين المالي كما تم انتخاب بقية الأعضاء ، أ. د نهله عبدالحميد ايوب من كلية الطب بمكه ، ود/عبدالله رزق الله الزهراني من كلية الطب بمكه ود. عبدالله الهيفاني من كلية الصيدله ود. عبدالعزيز الدلقان من وزارة الداخليه .
وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة د سعيد الغامدي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهودهم الحثيثة وحضورهم ، مؤكدًا بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – والإسهام في برامج الجمعية لخدمة الوطن .
اترك تعليقاً