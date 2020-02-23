جمعية علم السموم بأم القرى تعقد اجتماعها الأول وتنتخب الغامدي رئيساً لها

حامد العمري(صدى):

عقدت الجمعية السعودية لعلم السموم بجامعة أم القرى اجتماعها الأول لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية المساندة بالعابدية ، بحضور المشرف على الجمعيات العلمية بجامعة أم القرى د/هشام مغربي وعبدالرحمن السبهان نائب مدير إدارة الجمعيات العلميه بجامعة الملك سعود و أعضاء الجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة أ. د سعيد الغامدي رحب فيها بأعضاء الجمعية ،مثمنًا لهم حضورهم و جهودهم في الرقي بالعمل داخل الجمعية ، بعدها تم استعراض جدول الأعمال للجمعية ، تلى ذلك مناقشة شروط الجمعية الجديدة وترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد

والموافقة عليها بحضور الأعضاء العموميين ومجلس الادارة والتصويت عليها .

وتم تشكيل أعضاء مجلس الادارة بعد انتخابهم على النحو التالي ، ا.د.سعيد بن سعيد الغامدي (كلية الطب بمكه) رئيسا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم السموم ، أ. محمد بن عيسي مريعاني (وزارة الصحه) نائب الرئيس ، د/مها خالد المزروع (وزارة للصحهء) أمينا لمجلس الجمعيه ، وأ. محمد الروقي (كلية الطب بمكه) الامين المالي كما تم انتخاب بقية الأعضاء ، أ. د نهله عبدالحميد ايوب من كلية الطب بمكه ، ود/عبدالله رزق الله الزهراني من كلية الطب بمكه ود. عبدالله الهيفاني من كلية الصيدله ود. عبدالعزيز الدلقان من وزارة الداخليه .

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة د سعيد الغامدي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهودهم الحثيثة وحضورهم ، مؤكدًا بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بما يواكب ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – والإسهام في برامج الجمعية لخدمة الوطن .