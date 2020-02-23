حسن كراني: رحيل الدفء عن الأجواء مع فجر الغد

الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، عن بدء رحيل الدفء تدريجيًا عن الأجواء مع بزوغ فجر غد الاثنين.

وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” أنظارنا للخير القادم.. سيتم رحيل الدفئ عن الأجواء تدريجيا مع فجر الغد. يليه تحرك الزائر القطبي للأجواء ” .

وفي السياق نفسه، أوضح ” كراني ” أن ذلك سيؤدي إلى: ” إنخفاض 3_6 م وتشكيل سحابي ممطر.. ونشاط للرياح على معظم المناطق.. وتدهور للرؤية “؛ مضيفًا: ” فرصة للصقيع، برد، أمطارثلجية، خاصة شمالا.. كثافة الأمطار الثلاثاء ” .