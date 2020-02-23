الخطة الاستراتيجية لـ «تراحم» تمكن السجناء والمفرج عنهم ليكونوا فاعلين في المجتمع بعد خروجهم من السجن

سعيد العجل(صدى):

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” الأستاذ تركي بن عبدالله البطي حرَص «تراحم» للرقي بخدماتها والمساهمة في بناء وتنمية قدرات مستفيديها ليكونوا عناصر فاعلين في مجتمعهم، مشدداً على أن الجميع في «تراحم» يعيّ أهمية الاستراتيجية الجديدة 2020-2025 في تحقيق مرحلة التمكين للفئة المستفيدة، التي بلا شك ستسهم في تطوير إمكانياتهم وتوسيع مداركهم.

وأضاف البطي بأن تراحم بدأت مشروع الخطة الإستراتيجية لرسم خارطة طريقها المستقبلي بما يحقق الريادة العالمية، مؤكداً بأن اللجنة تتبنى رؤى وتطلعات تقودها إلى مزيد من الإبداع والتميز، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التكاتف بين الجميع من إدارات في الأمانة العامة واللجان الفرعية وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة لخدمة فئة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأوضح الأمين العام، بأن اللجنة تقدم خدماتها لأكثر من 11 ألف أسرة، من خلال تقديم خدمات مادية وتدريبية وتأهيلية للسجناء وأسرهم، وذلك بالشراكات مع القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جهات متخصصة لتقديم الخدمة، التي ينعكس آثرها على المستفيد وأسرته.

وأشار البطي في ختام حديثة، بأن اللجنة تلقى دعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، وهذا الدعم سيكون لها أثر كبير على مستقبل اللجنة وخططها الطموحة مؤكداً سعيهم لتحقيق أعلى فائدة للمجتمع عبر مشاريعها وخدماتها المتنوعة التي تقدمها.