«التجمع الأول» يطلق 137 عيادة طبية في مراكز غرب وجنوب الرياض

بدر الحارثي(صدى):

اطلق التجمع الصحي الأول في المنطقة الوسطى مجموعة من الخدمات في مراكز الرعاية الأولية بجنوب وغرب العاصمة حيث تم استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة اشتملت على: (43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة الطفل السليم، و(13) عيادة فحص ما قبل الزواج، و(5) عيادات فحص اللياقة الطبية لفحص الموظفين، و(4) عيادات فحص العمالة المنزلية، و(4) عيادات المسافر، و(4) عيادات مكافحة التدخين، و(3) عيادات للإرشاد النفسي، وعيادتيْ تغذية، و(15) عيادات تعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي.

يأتي ذلك بهدف تطوير الخدمات الصحية، واستحداث نظام صحي يستوعب الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية. و الوصول إلى أعلى مراحل الاهتمام بالصحة العامة والوقاية وجعل المواطن هو محور لتقديم الخدمات .

يذكر أن المراكز الصحية التابعة للتجمع استقبلت خلال العام الماضي 1,694,492 مراجعاً، منهم 402396 مستفيداً من عيادة التطعيمات، و318921 مستفيداً من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، في حين استفاد 11057 زائراً من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة “طب أسرة، جراحة عامة، مسالك بولية، جلدية، عظام، باطنة، نساء وولادة، أطفال، عيون”، فيما لم تتجاوز نسبة المحولين للمستشفيات 25 % من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.