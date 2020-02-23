إحداث مركز إعلامي في الابتدائية 39 بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتحت مشرفة الإعلام والاتصال بتعليم عسير نور آل قيس،المركز الإعلامي المدرسي في الابتدائية التاسعة والثلاثين بخميس مشيط ، وذلك بحضور رئيسة الشؤون المدرسية بالمكتب خديجة آل مسلط ، وقائدة المدرسة نورة القحطاني ، ومنسقة الإعلام والاتصال في المكتب إلهام الشهراني ، وعدد من منسوبات وحدة الإعلام والمعلمات والإداريات والطالبات .

وأكدت آل قيس أن المركز سيكون نافذة لنشر جهود ومناشط المدرسة ، وتنمية تطوير الشخصية الإعلامية للطالبة وزيادة قدراتها الإبداعية وكفاءتها الإنتاجية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبة لتكون شريكة فاعلة في التقييم والتحليل والنقد والحوار الهادف وتحقيق ذلك عبر الوسائل الإعلامية بالمدرسة .

وتضمن برنامج الافتتاح عددا من الفقرات الإنشادية والاستعراضية، وبرنامجا إعلاميا حول “مواقع التواصل الاجتماعي “، واختتم بتكريم قائدة المدرسة والقائمات على المركز .