الشئون الإسلامية تحدد 5 ضوابط لاستخدام مكبرات الصوت بالمساجد

الرياض(صدى):

حددت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خمسة ضوابط لمكبرات الصوت الخارجية والداخلية بالمساجد في نقل الأذان والصلوات.

وعممت الوزارة التوجيه إلى جميع الإدارات في المناطق والمحافظات، بعد تعدد الشكاوى من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت في المساجد والتشويش الحاصل نتيجة ذلك.

وتتضمن الضوابط الاكتفاء بأربعة مكبرات للصوت خارج المسجد وتكون في المئذنة، واعتماد درجة الصوت المقررة وهي ما دون المتوسط بدرجة، ومنع استخدام محسنات الصوت داخل المسجد، وعدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية، والاكتفاء بما يحتاج إليه فعلا في إيصال الصوت.

ومن جانب آخر، منعت الوزارة بثّ الدروس والمحاضرات عبر المكبرات الخارجية للمساجد، محذرة أئمة ومؤذني المساجد من مخالفة التعليمات.