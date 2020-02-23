مدرب أتليتكو مدريد بعد إشادة «ميسي»: لا أريد الإحتفال لأن المديح جاء منك !

وكالات(صدى):

أثارت تصريحات دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد حول إشادة ليونيل ميسي نجم برشلونة به ، ضجة كبيرة بعدما أكد أنه لا يرد الإحتفال لمجرد أن الإشادة صدرت من ميسي في إشارة إلى التقليل من شأن “البرغوث ” .

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي : أقدر كلمات ليو عني وأحترم الأشياء الجيدة والأخرى السلبية التي تقال عني .

وأضاف : لن أتحدث كثيرًا في هذا الموضوع.. لكني لا أريد الإحتفال لأن المديح جاء من ليونيل ميسي .

وكان ” ميسي ” قد قال في تصريحات عن “سيميوني ” : أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، حيث يقوم بتجديد الفريق عاماً بعد عام، ويأتي لاعبين ويذهبون وهو مستمر و اللاعبين مقتنعون بما يقومون به .