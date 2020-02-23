انطلاق التمرين البحري المختلط «المدافع البحري» بمشاركة القوات البحرية الأمريكية

سعيد العجل(صدى):

*بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الامريكية الفريق / جيمس مالوي ، انطلق اليوم في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي التمرين البحري المختلط ” المدافع البحري”.

وعلى هامش التمرين زار معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي زورق الدورية الأمريكي(MKVI) برفقة قائد الأسطول الامريكي الخامس الفريق / جيمس مالوي واستمع معاليه إلى ايجاز متكامل عن الزورق الامريكي وقدراته البحرية المختلفة.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن / محمد بن حامد الغامدي ان تمرين ” المدافع البحري” يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية.

وأضاف الغامدي أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين في التمرين.

الجدير بالذكر ان التمرين يستمر لمدة أسبوع في الاسطول الشرقي ومياة الخليج العربي حيث ينفذ الجانبين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.