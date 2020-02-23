العثور على الخادمة التي منعت مسنة من الحمام: «رفضوا يرجعوني الشغل»

القاهرة(صدى):

أثار فيديو لسيدة مسنة تبدي رغبتها في دخول الحمام وسط رفض الخادمة، حتى وصلت للبكاء الشديد، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره بشكل كبير.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة الجيزة، إلى أن الخادمة التقطت الفيديو بنفسها انتقاما من رفض أسرة المسنة إعادتها للعمل مرة أخرى، حيث كانت تعمل لدى السيدة العجوز عايدة البالغة 76 سنة، وزوجها مستشار لوزير كهرباء سابق البالغ 75 سنة، منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر أكتوبر، وأجبروها على ترك العمل.

واعترفت بعد القبض عليها أنها حاولت العودة مرة أخرى للعمل لدى أسرة السيدة العجوز، ولكنهم رفضوا فنشرت الفيديو لابتزازهم.