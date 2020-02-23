وصية مؤسس سنغافورة تُصعد الخلاف العائلي

سنغافورة(صدى):

تصاعد الخلاف العائلي في سنغافورة، بعدما أيّدت محكمة تأديبية زوجة ابن، لي كوان يو، الأب المؤسس للبلاد بسوء السلوك المهني.

وجاء قرار المحكمة بسبب دورها في إعداد وصيته التي يدور حولها خلاف بين أفراد الأسرة، والخاص بمصير المنزل القديم لأول رئيس وزراء لسنغافورة، والد رئيس الوزراء، لي هسين لونغ.

وأوضحت لي سوت فيرن، المحامية المتزوجة من الأخ الأصغر لرئيس الوزراء أنها «تختلف مع قرار المحكمة التأديبية وستحارب ذلك بقوة عند عرضه في المحكمة المفتوحة».

وسيؤدي هذا الأمر إلى تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء وأشقائه الذين شارك والدهم، لي كوان يو، في تأسيس الحزب، الذي يحكم سنغافورة بشكل متواصل منذ الاستقلال وحتى الآن، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.

ويرغب شقيق رئيس الوزراء، ولي وي لينغ، في هدم المنزل طبقا لما كان يريده والدهم في وصيته، ولكن رئيس الوزراء شكك فيما إذا كان أبوه كان يريد فعلا هدم المنزل.