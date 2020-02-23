سلطان عمان يؤكد حرصه على نشر السلام وخفض مديونية بلاده

عدن(صدى):

وجه السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، خطابًا إلى مواطنيه أكد فيه على الحرص أن تبقى بلاده ناشرة للسلام في المنطقة.

ودعا السلطان هيثم بن طارق، كافة أبناء وطنه إلى الحفاظ على مكتسبات النهضة، مضيفًا «سنحرص على السماع للشباب وسيجدون العناية التي يستحقونها».

وأضاف «نقف بإرادة صلبة على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية في عمان، وسيكون التعليم والبحث العلمي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة».

وتابع «سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه اللازم لتقليل العجز وتوفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي، وكذلك ندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيرها علينا».

وأردف «عازمون على تحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل، وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة لتطويرها والاستفادة منها اقتصاديا ».

واستطرد «السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأبناء عمان وسنحرص على توجيه مواردنا التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، وكذلك عازمون على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات ».