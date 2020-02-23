هدف كارلوس إدواردو يسبب صدمة لمدرب النصر

نواف السالم(صدى):

ذكرت ‏صحيفة ” آبولا ” البرتغالية، اليوم الأحد، أن هدف لاعب نادي الهلال، كارلوس إدواردو، أمام فريق الاتحاد أمس، صدم المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا الذي كان يحلم بتعثر منافسه الهلال.

وتمكن الزعيم من تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد جامعة الملك سعود، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد؛ حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد كارلوس إدواردو، هذا الهدف الذي لم يكن مهمًا لفوز فريقه فقط، بل ولمساعدته لمعادلة رقم مواطنه تياغو نيفيز، وتصدُر قائمة هدافي كلاسيكو الفريقين في الدوري بنظام المحترفين؛ فيما تسبب في صدمة لمدرب النصر الذي يرغب في عدم تقدم الهلال.