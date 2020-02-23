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وزارة الدفاع تعلن توفر 26 وظيفة شاغرة

وزارة الدفاع تعلن توفر 26 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع اليوم الأحد عن توفر 26 وظيفة شاغرة للمواطنين بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية .

وأوضحت “الدفاع ” ضرورة توفر الشروط التالية في المتقدمين :
1- ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام .
2- ألا يقل تقدير الدرجة العلمية عن ” جيد ” .
3- معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة .
4- لا يسبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
5- إجتياز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي ، ومناسبة الوزن والطول حسب اللائحة الطبية .

ونبهت “الدفاع ، بتعبئة الحفول المطلوبة بدقة ، إذ لن يُنظر في الطلبات الغير مستوفية للشروط ، وسيتم إعلان المقبولين ” بصفة مبدئية ” على الموقع الإلكتروني .

وحول موعد التقديم ،أكدت أنه يبدأ الأحد 6 رجب المقبل وحتى 12 رجب ، عبر بوابة التسجيل والقبول على الرابط التالي : هنــــا
كما يمكن الإطلاع على الوظائف المعلنة على الرابط التالي : هنـــا


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