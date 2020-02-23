أمير الباحة يكرم أحد موظفي الإمارة الضي تبرع بكِليته لعمه
كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المواطن فايز السبيعي أحد موظفي الإمارة الذي تبرع بأحدى كليتيه لعمه .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم المواطن السبيعي ، حيث اطمأن سموه على صحته ، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء هذا الوطن الغالي .
وسأل سموّه الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.
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