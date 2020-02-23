أمير الباحة يكرم أحد موظفي الإمارة الضي تبرع بكِليته لعمه

الباحة(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المواطن فايز السبيعي أحد موظفي الإمارة الذي تبرع بأحدى كليتيه لعمه .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم المواطن السبيعي ، حيث اطمأن سموه على صحته ، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء ‫هذا الوطن الغالي .

وسأل سموّه الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.