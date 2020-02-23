برايثوايت ينوي عدم غسل ملابسه بسبب ميسي

وكالات(صدى):

أعرب المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، عن سعادته بأدائه مع برشلونة، والمشاركة مع الفريق لأول مرة خلال مواجهة إيبار كبديل للفرنسي أنطوان غريزمان.

وأكد أن مشاركته مع برشلونة، كانت حلم تحول لحقيقة، وبالرغم من قلقه في بداية الأمر إلا أن إصراره ساعد في الانتصار واستقبال الجماهير له بترحاب كبير.

ولفت إلى أنه تلقى التهنئة من بعض اللاعبين من بينهم ميسي، قائلا إنه « شخص رائع، ويساعدني على التأقلم مع الفريق».

وفي مزاح ردد برايثوايت: «لن أغسل ملابسي بعدما عانقني ميسي ».