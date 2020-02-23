بالصور.. ضبط 2 طن رؤوس أغنام وشحوم فاسدة بالطائف

الطائف(صدى):

‏‎ضبطت أمانة منطقة الطائف متمثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية وأمن الطرق، مركبة تحمل كمية كبيرة من رؤوس الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث تم حفظها ونقلها بشكل غير صحي وبدون اتباع سبل الخفظ السليم.

وبلغت كمية المضبوطات طنين من الرؤوس والشحوم الفاسدة، منها أكثر من 450 رأسًا، بالإضافة إلى شحوم تجاوزت 1300 كيلو جرام؛ فيما كانت الفرق الرقابية بالفرق بالتعاون مع أمن الطرق قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهي تتقل الحمولة في بيئة غير صحية.

وأوضحت أمانة الطائف، في بيان لها، أن ذلك استوجب الاتلاف الفوري واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدة أنها كثفت أعمال الرقابة على كافة منافذ بيع الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهيات والملاحم؛ للتأكد من مصدر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.