ريال مدريد يكشف مدة غياب هازارد بعد الإصابة

وكالات(صدى):

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، عن حجم إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد وفترة غيابه عن الملاعب؛ حيث قال النادي أن اللاعب أصيب بشرخ في عضلة الشظية أثناء مباراة أمس أمام ليفانتي بالجولة الـ 25 من الليجا.

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن الإصابة ستبعد اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين مما يعني انتهاء موسمه مع الميرنجي، بينما قد تمتد فترة الغياب لأكثر من ذلك لينتهي موسمه مع الميرنجي إكلينيكيًا.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية أمام ليفانتي مساء أمس السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ليفرط في صدارة المسابقة لصالح برشلونة قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأسبوع المقبل في لقاء “الكلاسيكو” .