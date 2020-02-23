الهلال يسيطر على المركز الثامن عالميًا

ماجد محمد(صدى):

سيطر نادي الهلال على تلمركز الثامن في قائمة ترتيب الأندية على مستوى العالم؛ حيث احتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الأول، فيما جاء برشلونة الإسباني ثانياً، وبعده ريفر بليت الأرجنتيني في المرتبة الثالثة، أما وصيف بطل كأس العالم للأندية فلامنغو البرازيلي فقد احتل المركز الرابع.

وفي المركز الخامس جاء فالنسيا الإسباني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز السادس، يليه بوكا جونيورز الأرجنتيني في المركز السابع، ويأتي بعدهم بطل دوري أبطال آسيا 2019 وصاحب المركز الرابع في كأس العالم للأندية الهلال، الذي احتل المرتبة الثامنة في القائمة، وجاء بعده بالميراس البرازيلي تاسعاً، ثم يوفنتوس الإيطالي في المركز العاشر، بحسب تصنيف موقع (Football World Rankings) الشهري.

وفي السياق نفسه، ارتفع ترتيب مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، ليصل إلى المركز الـ18 بين المدربين العالمين في التصنيف الشهري لمدربي العالم، فيما كان قد حصل على نفس هذا المركز عام 2017 عندما كان مدربا في الدوري الروماني.