نوكيا تُهيمن على الجوّالات الأكثر مبيعًا في التاريخ

وكالات(صدى):

شهد العالم منذ اختراع الهواتف المحمولة، طفرة في عالم التكنولوجيا، وكانت شركة نوكيا المُهيمنة على تلك الهواتف، إذ حققت إصدارات هواتفها أرقام مبيعية هي الأكثر في التاريخ على الإطلاق.

وحقق جوال «نوكيا 1110» والذي أُطلق في عام 2005 أعلى نسبة مبيعات على الإطلاق للهواتف المحمولة، بحجم مبيعات بلغ 250 مليون جوال.

كما سجّل نوكيا 3210 الذي أطلق في عام 1999 المركز الثاني في قائمة أكثر الجوالات مبيعًا على الإطلاق بحجم مبيعات بلغ 160 مليون نسخة.

أما نوكيا 1200 والذي تم الإعلان عن هذا الجوال في 2007، فقد بيعت منه 150 مليون نسخة.

ويأتي نوكيا 5230 الذي أُطلق في عام 2009 في المركز الرابع، إذ بيع منه 150 مليون نسخة.

وفي المركز الخامس، جاء نوكيا 3310 الذي أُعلن عنه في سبتمبر عام 2000، إذ بيع منه 136 مليون نسخة.

وجاء نوكيا 2600 والذي كان متوافرًا عام 2008، في المركز السادس بنسبة مبيعات قُدرت بـ 135 مليون نسخة.

والمركز السابع كان من نصيب موتورولا رازر في 3 وهو أول جوال في سلسلة “موتورولا رازر”، والجوال الرئيسي بها، وقد أصبح متوافرًا في عام 2004، وبيع منه 130 مليون نسخة.

في 2006 أصدرت شركة نوكيا جوّال نوكيا 1600وقد بيع منه 130 مليون نسخة.

وفي السنة التي تليها جاء نوكيا 1208 وقد بيع منه 100 مليون نسخة ليأتي في المركز التاسع.

وأخيرًا جاء نوكيا 6010 في المركز الذي بيع منه 75 مليون نسخة، وقد صدر هذا الجوال عام 2004.