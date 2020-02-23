جدة تُنجب حفيدتها

متابعه_أميرة خالد(صدى):

قرّرت الجدة صابرين باولي (39 عامًا)، أن تحمل وتنجب حفيدتها بدلًا من ابنتها التي عانت من مشاكل في الرحم حرمتها من الإنجاب.

وعانت ياسمين بولي (21 عامًا) في طفولتها من مرض ساركوما إيوينغ، وهو نوع نادر من السرطان يصيب العظام والأنسجة الرخوة حولها، وقد خضعت إلى عملية جراجية تم خلالها إستئصال المبايض وقناتا فالوب، وبعدها خضعت لعلاج إشعاعي أضر برحمها.

وأوضحت ياسمين أنها تناقشت مع زوجها في إمكانية استئجار رحم إمرأة أخرى، لكن أم ياسمين فاجئتهما بقرارها بأنها ستكون الأم البديلة .

وقالت الجدة «الجميع قالوا لي إنني أم رائعة للموافقة على القيام بذلك، ولكنّني لست كذلك، أنا مثل أي أم أخرى أحاول أن أساعد ابنتي لتصبح أما، كما أنني فخورة بها وسأكون فخورة بحفيدتي كذلك».