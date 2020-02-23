بالصور.. فولكس فاجن تزيح الستار عن Caddy الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة فولكس فاجن، عن الجيل الجديد من سيارتها Caddy، التي تنتمي لفئة الموديلات الخدمية الصغيرة، حيث جاءت بلمسات قريبة من الأيقونة Golf؛ وانتقلت إلى منصة الوحدات التركيبية العرضية “MQB”.

وتتسع المقصورة الداخلية بالسيارة Caddy الجديدة، كما تضم عدادات رقمية مع شاشية لمسية كبيرة، بالإضافة إلى 19 نظاما من الأنظمة المساعدة على القيادة؛ فيما تَعد فولكس فاجن بمحركات أكثر اقتصادية وأكثر محافظة على البيئة.

وتدعم الشركة الألمانية محركات الديزل بنظام تنظيف العادم مع تقنية الحقن المزدوج لليوريا (AdBlue)؛ بينما لم تكشف بعد عن موعد طرح أو أسعار السيارة الخدمية Caddy الجديدة.