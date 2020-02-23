رئيس التعاون يتحدى صحة ركلة جزاء الرائد بتقديم الإستقالة

طلال الغامدي(صدى):

انتقد رئيس نادي التعاون محمد القاسم حكام ديربي القصيم أمام الرائد ، وغياب تقنية الفار ، مؤكداً عدم صحة ركلة جزاء الرائد ، وأنه سيتقدم بإستقالته إن ثبت عكس ذلك .

وقال “القاسم ” في لقاء تليفزيوني : كنا الأحق بالفوز أمام الرائد ، ولكنه سلبه منا وتعادلنا بهدف لمثله ، وهذه ليست أول مرة نخسر فيها نقاط بسبب التحكيم وتقنية الفيديو ..

وأضاف : هل ما حدث اليوم مقصود ؟ هل هناك VAR اليوم ؟ أتحدى أن يجيب أحد ، ما حصل غير طبيعي وحكم “الفار ” رائدي وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وتابع : أريد تفسير لما حدث .. لو أثبت رئيس لجنة الحكام صحة ركلة الجزاء المحتسبة للرائد ، أعدكم بأنني سأستقيل من منصبي كرئيس للتعاون .