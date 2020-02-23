  • الأحد 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. رئيس التعاون يتحدى صحة ركلة جزاء الرائد بتقديم الإستقالة

رئيس التعاون يتحدى صحة ركلة جزاء الرائد بتقديم الإستقالة

رئيس التعاون يتحدى صحة ركلة جزاء الرائد بتقديم الإستقالة
طلال الغامدي(صدى):

انتقد رئيس نادي التعاون محمد القاسم حكام ديربي القصيم أمام الرائد ، وغياب تقنية الفار ، مؤكداً عدم صحة ركلة جزاء الرائد ، وأنه سيتقدم بإستقالته إن ثبت عكس ذلك .

وقال “القاسم ” في لقاء تليفزيوني : كنا الأحق بالفوز أمام الرائد ، ولكنه سلبه منا وتعادلنا بهدف لمثله ، وهذه ليست أول مرة نخسر فيها نقاط بسبب التحكيم وتقنية الفيديو ..

وأضاف : هل ما حدث اليوم مقصود ؟ هل هناك VAR اليوم ؟ أتحدى أن يجيب أحد ، ما حصل غير طبيعي وحكم “الفار ” رائدي وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وتابع : أريد تفسير لما حدث .. لو أثبت رئيس لجنة الحكام صحة ركلة الجزاء المحتسبة للرائد ، أعدكم بأنني سأستقيل من منصبي كرئيس للتعاون .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *