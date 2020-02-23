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الخدمة المدنية توجه باعتماد 11 وظيفة صحية لمكافأة مباشرة الأموال العامة

الخدمة المدنية توجه باعتماد 11 وظيفة صحية لمكافأة مباشرة الأموال العامة
الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأحد إعتماد نتائج دراسة شمولية 11 وظيفة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة .

وكشف المشرف على الإدارة العامة للرواتب والبدلات بالوزارة إبراهيم الحميضي أن الوظائف المشمولة هي :
صيدلي ، مساعد صيدلي ، فني صيدلي ، فني آشعة ، فني تمريض ، مساعد صحي ، أخصائي مختبر ، فني مختبرات ، فني علاج طبيعي ، فني أسنان ، فني تخدير ، بالإضافة إلى وظائف أعمال أمناء المستودعات الطبية .

وأكد “الحميضي ” أنه يتم صرف المكافأة لأصحاب هذه الوظائف وفقاً لضوابط المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة .


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