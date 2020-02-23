مورينيو يواجه 3 أشهر صعبة

وكالات(صدى):

أكد المدرب جوزيه مورينيو، على افتخاره بفريق توتنهام الذي استمات حتى الثواني الأخيرة، أمام تشيلسي، رغم ضياع فرصة التقدم إلى المركز الرابع، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت الماضي.

ويتوقع مورينيو «ثلاثة أشهر صعبة» أمام الفريق اللندني، في ظل غياب ثنائي الهجوم هاري كين وسون هيونغ-مين بسبب الإصابة.

وأوضح مورينيو أن فريقه لم يكن مطالب بتحقيق المعجزات، ولا يمكن طلب المزيد منهم خاصة لوكاس مورا وجيوفاني لوسيلسو وستيفن برخفاين، الذين يلعبون في مراكز ليست مراكزهم محاولين صنع المعجزات.

وأضاف أنه يود الوصول لمرحلة الإعداد للموسم الجديد والعمل مع هاري كين وموسى سيسوكو وسون.