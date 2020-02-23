لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة
أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أنه لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة.
واستقبل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: ” هل يحق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفري أو إقامتي؟ ” .
وأجاب حساب التواصل العدلي، مؤكدًا أنه: ” لا يحق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفرك أو إقامتك أو بطاقة التأمين الطبي ” .
زمن العجايب العجاب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة
لماذا يتم محاسبه صاحب العمل في حال ان العامل/ة كان متسبب في قضايا امنيه, يجب ان يحكم الحبل قبل فوات الاوان.