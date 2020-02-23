والدة زوجة قصي خولي تشن هجومًا حادًا ضده

تونس(صدى):

شنت الفنانة التونسية الشعبية آمال علام، هجومًا حادًا ضد زوج ابنتها مديحة الحمداني، الفنان قصي خولي؛ حيث أكدت أن نجلتها لم تتزوج منه طمعاً في ماله، لأنها كانت تعمل في شركة كبرى، ولديها دخل مادي مرتفع.

وأَضحت آمال علام، أن سبب ظهور ابنتها في الفيديو الذي انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما ذكره النجم السوري من تصريحات حول اهتمامه بابنه ورعايته له؛ فيما كشفت وثيقة تمثل شهادة ميلاد ابن قصي، أن الطفل اسمه فارس، وليس «العميد جونيور» كما سبق أن صرّح قصي خولي.

وسيظهر قصي خولي، مع الفنانة ميساء مغربي في حلقة برنامج «دبي كروز»، اليوم الأحد، على «تلفزيون دبي»؛ بينما قال في الفيديو الدعائي للحلقة، رداً على سؤال ميساء مغربي حول ما إذا كان ابنه سيكون معه أو مع والدته: ” انشالله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية ” .