الجهني: اتساع رقعة الأمطار على الشمال غدًا

نايف السالم(صدى):

أوضح الخبير المناخي، زياد الجهني، عن توقعاته بزيادة رقعة الأمطار على شمال المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الجهني : «آخر تحديثات النماذج المناخية تشير إلى ثبات التوقعات وزيادة رقعة الأمطار على شمال المملكة ومنطقة مكة والمدينة مصحوبة بكتلة هوائية باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة خاصة شمالها وشمال الغربية والغربية من آخر ساعات ليل الاثنين ».

وكان قد صرّح بأن هذا الأسبوع سيشهد «فرص عالية لأمطار غزيرة ومتوسطة على تبوك والحدود الشمالية و حائل مصحوبة بتساقط الثلوج على المرتفعات في منطقة تبوك بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي مكة و المدينة وأجزاء من القصيم وشمال غرب منطقة الرياض».