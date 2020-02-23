بالصور.. رئيسة البنك المركزي الأوروبي تستمتع بزيارتها للمملكة

الرياض(صدى):

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، عن سعادتها بتواجدها في المملكة، واستمتاعها بزيارة بعض المراكز الثقافية والتراثية.

ونشرت «لاغارد» صورا متنوعة من زيارتها، وفي إحداها تحمل في يدها أحد الصقور، حيث تتواجد حالياً في المملكة لحضور البرامج الخاصة بقمة دول مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض في نوفمبر المقبل.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الأجواء لطيفة، مشيدة بالاستضافة الكريمة من قبل المملكة.