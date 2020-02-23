زيدان مُحبط بعد الخسارة أمام ليفانتي

وكالات(صدى):

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأحد، عن حزنه الشديد عقب الخسارة أمام ليفانتي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، لافتًا إلى شعوره بالإحباط.

وصرح زين الدين زيدان: ” إصابة هازارد؟ لقد تعرض لكدمة قوية في نفس مكان الإصابة التي كان يعاني منها، ينتابني شعور سيء للغاية، لا تبدو أن الإصابة بسيطة، سيخضع لفحوصات طبية، وبعدها سنرى ” .

وأوضح زيدان: ” افتقرنا إلى تسجيل الأهداف وهذا هو أهم شيء في كرة القدم، أهدرنا 5 نقاط منا خلال أسبوع واحد ولكن هذه هي كرة القدم، كنا في فترة جيدة والآن نحن في فترة سيئة هذه هي كرة القدم.. نخوض اسبوع صعب وسوف نواجه وسوف نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة “.

وأضاف: ” لدينا ثلاث أيام ويجب أن نستعد بها جيداً قبل مواجهة مانشستر سيتي، نعلم بأنها سوف تكون مُباراة صعبة “؛ متابعًا:” نشعر ببعض الإحباط الآن، لدينا مُباراة صعبة وقوية بعد أربع أيام وسوف تكون مُهمة للغاية، نعرف كيف نتعامل معها جيداً، علينا التركيز بشكل كبير على المُباراة المُقبلة ” .