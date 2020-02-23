ملاكم عالمي يُسمي ابنه «محمد» (صور)

إسلام أباد(صدى):

كشف الملاكم العالمي من أصول باكستانية، أمير خان، عن استقبال ابنه الثالث أمس السبت، إذ أطلق عليه اسم «محمد».

ونشر الملاكم العالمي صورة له وهو يحمل ابنه، معلقًا «ابني الجميل محمد زافيار خان ولد اليوم في 22/02/2020 ويزن 3.5 كغم، الحمدلله».

يذكر أنه لديه الطفلة لميسة البالغة من العمر 5 سنوات، والطفلة ألاينا البالغة من العمر عامين تقريبا.

وتزوج أمير من فريال مخدوم في عام 2013 خلال حفل رومانسي، وتخلل زواجهما العديد من إشاعات الخيانة من طرف أمير خان، لدرجة أنهما انفصلا لفترة قصيرة في عام 2017.