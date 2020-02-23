ظهور الدم في السائل المنوي من أعراض سرطان البروستات

متابعه_أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسات حديثة، عن إمكانية التغلب على سرطان البروستات كلما تم اكتشافه في وقت مبكر.

وأوضح تقارير إنجليزية، أن الرجال المصابين بهذا المرض لا يلاحظون أي أعراض ترتبط بالمرض، إذ أنه يميل إلى النمو في جزء من البروستات بعيد عن مجرى البول.

ويبدأ الرجال في ملاحظة المرض، عندما يكبر بما يكفي للضغط على مجرى البول، إذ تتمثل الأعراض في «صعوبة البدء في التبول، صعوبة في إفراغ المثانة،تدفق بطيء عند التبول، الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل أكثر وخاصة في الليل، حاجة مفاجئة إلى التبول، وتسرب في بعض الأحيان قبل الوصول إلى الحمام».

وفي مرحلة متقدمة تصبح الأعراض «آلام في الظهر أو الفخذين أو الحوض، مشكلات تتعلق بصعوبة الانتصاب، دم في البول أو في السائل المنوي، فقدان الوزن غير المبرر».