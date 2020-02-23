40 وظيفة شاغرة للجنسين في أسواق التميمي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أسواق التميمي عن توفر 40 وظائف شاغرة للرجال و النساء من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (كاشير)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية، المرحلة الثانوية أو ما يعادلها؛ فيما لا يشترط توفر خبرة سابقة، دوام كامل، بينما الوصف الوظيفي، يتمثل في: استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات.

ويشمل الوصف الوظيفي: تشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات؛ فيما المهام الوظيفية: استلام المدفوعات نقداً أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الطرق الأخرى، ودفع المبالغ المتبقية وتحرير الإيصالات المناسبة، وتسوية النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات في نهاية الوردية، والإبلاغ عن أية اختلافات أو تسويتها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فرز النقدية وعدها وربطها في رزم، وتجهيزها للإيداع في إحدى المؤسسات المالية، وعدّ المبالغ المالية وتسجيلها في آلة تسجيل النقود في بداية وردية العمل، وضمان توفر كمية كافية من العملات الصغيرة (الفكة)؛ فضلًا عن تحديث قوائم الأسعار بشكل مستمر، وحساب أسعار السلع أو الخدمات وإعداد جداول الفواتير، وتطبيق الخصومات عند اللزوم.

وأشارت الشركة إلى أن للتقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا .