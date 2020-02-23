بالصور.. رواية أمريكية مرعبة تتحدث عن «كورونا» قبل 40 عام

وكالات(صدى):

أثارت رواية أمريكية عجيبة تعود لعام 1981 الجدل بعدما توقعت حدوث فيروس خطير في مدينة ووهان الصينية وانتقاله للعالم كما يحدث الآن .

وأرجعت الروية الفيروس إلى تصنيع الصين سلاح بيولوجي سبب انتشار الفيروس في المدينة عن طريق الخطأ ، ومن ثم انتشاره في العالم ، الأمر الذي زاد من تعجب القراء حول العلم وسط اتهامات خفية للولايات المتحدة في التسبب بالفيروس القاتل لهدم إمبراطورية الصين الإقتصادية ، خاصةًوأن الكاتب لم يعلق رغم محاولات الإتصال به .

الجدير بالذكر أن الرواية تحمل اسم ” “عيون الظلام وهي للروائي الأميركي دين كونتز عام 1981، يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً ، ويُعرف بالروايات المرعبة والغامضة .