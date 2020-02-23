بالصور.. رواية أمريكية مرعبة تتحدث عن «كورونا» قبل 40 عام
أثارت رواية أمريكية عجيبة تعود لعام 1981 الجدل بعدما توقعت حدوث فيروس خطير في مدينة ووهان الصينية وانتقاله للعالم كما يحدث الآن .
وأرجعت الروية الفيروس إلى تصنيع الصين سلاح بيولوجي سبب انتشار الفيروس في المدينة عن طريق الخطأ ، ومن ثم انتشاره في العالم ، الأمر الذي زاد من تعجب القراء حول العلم وسط اتهامات خفية للولايات المتحدة في التسبب بالفيروس القاتل لهدم إمبراطورية الصين الإقتصادية ، خاصةًوأن الكاتب لم يعلق رغم محاولات الإتصال به .
الجدير بالذكر أن الرواية تحمل اسم ” “عيون الظلام وهي للروائي الأميركي دين كونتز عام 1981، يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً ، ويُعرف بالروايات المرعبة والغامضة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94366 ] نشر منذ 15 دقيقة
مكيدهم لبعضهم عظيمه ،،،
.. اللهم اكفنا شرهم واضربهم في بعضهم واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..