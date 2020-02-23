بالفيديو.. قائد شاحنة يعرض نفسه للموت

لندن(صدى):

كشف مقطع فيديو يظهر، عن سائق شاحنة عملاقة، عرض حياته للخطر بارتكابه مجموعة من المخالفات الخطيرة أثناء سيره على طريق سريع في بريطانيا.

ونشرت شرطة مقاطعة ستافوردشاير غربي إنجلترا، مقطع فيديو يظهر شاحنة طويلة تسير بعكس اتجاه السير في شارع فرعي أثناء محاولة سائقها الدخول إلى طريق سريع؛ حيث ضل السائق طريقه عندما دخل في طريق فرعي متفرع من الطريق السريع.

واستدار السائق، على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير بطريقة مخالفة؛ ليتم القبض عليه والحكم بالسجن لمدة 6 أشهر، فضلا عن حرمانه من القيادة لمدة 15 شهرا، وذلك بعد إدانته بتهمة القيادة الخطيرة.