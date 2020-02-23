أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها

بدر الحارثي(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تخصيص (40) دورة تدريبية لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك لرفع مستوى كفاءة منسوبيها، و تحقيق المزيد من الإنتاجية والجودة في العمل.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ جمال بن عبدالله السليمان، أن الأمانة تسعى لرفع معدل المهارات لدى موظفيها من أجل رفع مستوى الإنتاجية في العمل وتجديد وتحديث المعلومات لديهم وتعزيز القدرات الوظيفية والمهارية، وذلك من خلال ما تقدمه إدارة الموارد البشرية من دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر سعياً لمواكبة التطور خاصة فيما يتعلق في هذا المجال.

وقال أن الأمانة ستقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة والمتنوعة للموظفين، مما يساهم في رفع كفاءة الموظف وتقليل مستوى الأخطاء، وتدريب ما يقارب 1200 موظف خلال ستة أشهر من هذا العام.

وأبان جمال السليمان بأن هذه الدورات ستبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 30/6/1441هـ، وهي مخصصة لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا الى أنه تم تدريب أكثر 698 متدرب ومتدربة في الفترة السابقة لمنسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.