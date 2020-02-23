عقوبة مثيرة للجدل لشابين خطفا فتاة وهتكا عرضها وتركاها في الصحراء!
في جريمة أخلاقية مشينة ، يواجه شابين كويتيين عقوبة الحبس المؤبد بعدما قاما بخطف فتاة كويتية وإغتصابها .
وأكدت مصادر علامية ، ان الشابين خطفا الفتاة وهتكا عرضها في منطقة نائية وتركاها في الصحراء ولاذا بالفرار ، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من الوصول إليهما في وقت قياسي .
وكانت هناك مطالب بإعدام الشابين ، إلا أن قرار محكمة التمييز بإلغاء الإعدام والإكتفاء بالحبس المؤبد تسبب في حالة من الجدل وسط دعوات لضرورة تغليظ العقوبة في مثل تلك الحالات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94366 ] نشر منذ 30 دقيقة
السبف الاملح ياشيخ صباح ..