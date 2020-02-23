«كورونا» يهدد مباريات أندية المملكة مع نظيرتها الإيرانية

ماجد محمد(صدى):

يحتمل تأجيل بضع مباريات للأندية السعودية الأربعة: «الأهلي، والهلال، والتعاون، والنصر»، مع نظيرتها الإيرانية، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.

وتأتي التوقعات بعد إعلان إيران عن وفاة شخصين بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 حالات، فضلا عن 13 إصابة جديدة، لتصبح مهددة بعدم السفر إلى دول الإمارات وقطر والكويت والبحرين، من أجل خوض منافساتها في دوري الأبطال، في حالة عدم القدرة على التعامل مع المرض.

وأعلنت كل من الكويت والبحرين والعراق، حظر أي رحلات مع إيران خوفا من انتقال الوباء إلى دولها.

وكان فيروس كورونا بدأ في الصين ثم بدأ في الانتشار إلى عدد من الدول، ويستمر في الانتشار، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عنه في الصين إلى 2442.