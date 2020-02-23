بالفيديو.. أحلام تتعرض لموقف محرج على المسرح: «عين وصابتها»

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، إلى موقف محرج على خشبة المسرح في مهرجان الفجيرة في الإمارات، بعد أن تعثرت في القفطان، وكادت أن تسقط.

وأظهر فيديو متداول من الحفل، إمساك أحلام بيد الفنان حسين الجسمي، والذي منع سقوطها بردة فعل سريعة، فيما قامت هي بالضحك.

ووصفت التعليقات هذا الموقف عبر «انستغرام»: بـ«عين وصابتها»، لإطلالتها المميزة التي رأوها «ملكية».

يذكر أن الفنانة أحلام وحسين الجسمي والفنان محمد عبده، قدموا أوبريت «من التراب إلى السحاب»، خلال الحفل وسط تشجيع كبير وتفاعل من الحضور.